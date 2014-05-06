Диплом по бух. учету

Дипломная работа, которую нужно срочно довести до ума.

Тема: Бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, его структура, содержание и предназначение на примере….

Защита у клиента в июне, а 13 мая надо работу в полном объеме показать преподавателю для замечаний и их устранений т.к. 16 мая пройти плагиат.

И сдать работу в прошитом виде на кафедру.

Как мне видится - надо грамотно просмотреть то, что уже имеется и сделать в срочном порядке нормальный диплом.

То что видит заказчик:

описать все таблицы более подробно.

в 2.2. нужно описать все строки баланса.

валюты баланса. какие показатели, как менялись.

подробно описать дебиторскую кредиторскую задолженность собственный заемный капитал , как менялись,за счет чего.

в главе должно от 45 страниц

последняя версия 2 главы более похожа на ту, которая подходит.

Сам диплом и все инфо по нему кого заинтересует работа вышлю!

Срок сдачи 12.05

Жду предложений по цене!