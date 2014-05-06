Диплом по бух. учету

Работа считается отчетом по практике.Необходимо сделать работу по заданию на стр. 7 методички. Тема игрушки. Стоит 1000 руб.Кто может помочь, пишите срок
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дипломная работа, которую нужно срочно довести до ума.
Тема: Бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, его структура, содержание и предназначение на примере….
Защита у клиента в июне, а 13 мая надо работу в полном объеме показать преподавателю для замечаний и их устранений т.к. 16 мая пройти плагиат.
И сдать работу в прошитом виде на кафедру.
Как мне видится - надо грамотно просмотреть то, что уже имеется и сделать в срочном порядке нормальный диплом.
То что видит заказчик:
описать все таблицы более подробно.
в 2.2. нужно описать все строки баланса.
валюты баланса. какие показатели, как менялись.
подробно описать дебиторскую кредиторскую задолженность собственный заемный капитал , как менялись,за счет чего.
в главе должно от 45 страниц
последняя версия 2 главы более похожа на ту, которая подходит.
Сам диплом и все инфо по нему кого заинтересует работа вышлю!
Срок сдачи 12.05
Жду предложений по цене!
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