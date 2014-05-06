Отчет по практике: Товароведческая экспертиза

Тема: Отношения Евросоюза, США и Канады. Объем 30 страниц. Оригинальность не менее 80%. Курсовая работа состоит только из теоретической части, 3 главы, оформление по ГОСТу. Желательно тему раскрыть об отношениях Евросоюза, США и Канады на современном этапе. Срок сдачи 14 ...