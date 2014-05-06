Отчет по практике: Товароведческая экспертиза

$30
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок106 просмотров
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Работа считается отчетом по практике.Необходимо сделать работу по заданию на стр. 7 методички. Тема игрушки.

Стоит 1000 руб.Кто может помочь, пишите срок

10 лет назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад