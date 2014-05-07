Пояснительная записка

1. Написать пояснительную записку к курсовой работе на тему Прогнозирование курсов валют. Рабочая программа написана. Представляет собой клиент для работы с локальной базой данных, в которой хранятся курсы валют с 2000 года (евро и доллар) центрального банка РФ. Клиент может пополнять данные из интернета. Клиент выводит графики за выбранный период, а также таблицу курсов за выбранный период. Также клиент отображает курс за любую дату. Клиент может прогнозировать курсы по трем разным алгоритмам (алгоритмы достаточно простые). Ссылка на алгоритмы: http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ekonomika-st.ru%2Fdrugie%2Fmetodi%2Fmetodi-prognoz-1-5.html.

Клиент выводит курсы валют за выбранный период в будущем (три разных графика. Каждый график отображает свой алгоритм).

Ссылка на демонстрацию клиента: http://cs607731.vk.me/v607731608/8cc3/ov2vXon3GOs.jpg.

Размер: 20 -25 страниц. Пример в прикрепленном файле.

Указывайте цену и сроки при подаче заявки. Саму программу вышлю выбранному исполнителю.

2. Написать пояснительную к дипломной работе "Электронный учебник по дисциплине АИС"

Исполнитель, который напишет рабочую программу уже выбран.

Ищу исполнителя, который напишет записку параллельно с написанием рабочей программы.

Требования к оформлению, а также содержание дипломной работы вышлю выбранному исполнителю.

Указывайте цену и сроки.

Также просьба указывать скайп, если имеется.

С Уважением.