Курсовая работа Mary Barton by Elizabeth Gaskell

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Рассуждение на социальные тему поднятые в произведении. Минимум три главы по 7-8 страниц. Проблемы того времени в викторианской Англии, проблемы идустриализации. Тема отнашений между рабочим и классом и работодателями. Положение женщины в обществе, в частности главной героини.

10 лет назад
verchy
33 годаЛатвия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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