Исполнителю ставлю все пятерки! По тз справился на отлично! Учел все особенности! Минимум вопросов - максимум производительности! В сроки уложился полностью! Рекомендую Романа как отличного специалиста в сфере разработки мобильных Андроид-приложений. И по ценовым критериям Роман явно выигрывает у других специалистов при этом без снижения качества разработки! Моя оценка 5 из 5 по всем возможным критериям!