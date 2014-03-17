Скрипт должен по крону выполнять задание: 1) проверять лог postfix (maillog) 2) считать пользователей, который прошли авторизацию sasl и количество авторизаций за текущий день, а также за последние 10 минут. ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требования к приложению: 1. Агент в виде службы Windows. 2. Подключение к внешним HTTP-сервисам. 3. Поддержка HTTPS. 4. Планировщик. 5. Управление браузером (Firefox). Обязательно исходники! ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать плагин под Вордпресс. Плагин должен уметь: 1) выводить список книг (в виде слайдера) в строчку 2) выводить список глав выбранной книги (в виде слайдера) в строчку 3) ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $30
Необходимо разработать проект "Домашняя бухгалтерия". Приложение имеет учебный характер. Основной функционал: - Добавить доходы. (сумма, категория, дата). - Добавить расходы (сумма, категория, дата). - Отчеты (расходы, доходы, баланс за ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется сделать красивое свадебное видео. Мы вам - сырые материалы, вы нам - обработанное видео со спец.эффектами и звуковым сопровождением. В заявке указывайте сроки и цену. Если есть подобные готовые работы ...Видеомонтаж9 заявокЗакрыт11 лет назад
1. Написать пояснительную записку к курсовой работе на тему Прогнозирование курсов валют. Рабочая программа написана. Представляет собой клиент для работы с локальной базой данных, в которой хранятся курсы валют с 2000 года (евро и доллар) ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо доработать игру. Игра -PinBall. 1) Битки срабатывают по нажатию стрелок влево вправо, но событие повешано на OnKeyUp. Нужно сделать, чтобы битки срабатывали при нажатии клавиши, а не отпускании ...Разработка игр1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $42
Задание. Написать программу для поиска кратчайших путей в графе с помощью алгоритма Беллмана-Форда. Цена вопроса: 1500р. Сроки: 3 дня. ТЗ вышлю после подачи Вашей заявки. С Уважением.Завершен11 лет назад
- $21
Необходимо написать три несложных программки на Делфи. Цена вопроса: 750р. Сроки: 2-3 дня. ТЗ вышлю после подачи Вашей заявки. С уважением.Завершен11 лет назад
Нужно написать пояснительную записку к курсовой работе по курсу Прикладное программное обеспечение по теме Прогнозирование курса валют. Рабочая программа на Делфи уже написана. С Уважением.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо написать рабочую программу для курсового проекта. Теория в приложении. Просьба указать сроки и цену. С Уважением.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $28
Требуется написать программу. Исходные данные. Дано целое число K и текстовый файл, содержащий текст, выровненный по левому краю. Абзацы выделяются в нем с помощью красной строки (5 начальных пробелов), а пустых строк нет. ...Завершен11 лет назад
Нужен качественный красивый сайт. Тематика: шубы, дубленки, куртки. Обязательно с административной частью. ТЗ пока нет, но будет. Оставляя заявку, укажите, пожалуйста, сроки и приблизительную цену выходного продукта, а также Ваши контакты. ...Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт11 лет назад
Курсы валют. База данных. 1) Хранение курсов валют ($, €) ЦБ РФ по датам. 2) Загрузка новых значений курсов из интернет. 3) Вывод курса ЦБ РФ на выбранную ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Необходимо выполнить работу в среде MathCad. ТЗ пришлю после подачи Вашей заявки. В заявке просьба указывать сроки и цену.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Проект: автоматизированная система "Формирование педагогического поручения". Необходимо доработать программу на Делфи. Очень простая база данных в Access, подключенная через DBE Administrator. Нужно разработать пару форм. Как такового тз нет. Что делать объясню в личку. ...Базы данных4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется написать почтовый клиент и реализовать в нем алгоритм шифрования Advanced Encryption Standard. Техническое задание в аттаче. Пожалуйста, указывайте Вашу цену. Срок исполнения: три недели с момента выбора исполнителя.Завершен12 лет назад