man1207

Ярослав man1207

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Программист

  • Скрипт на perl

    Скрипт должен по крону выполнять задание: 1) проверять лог postfix (maillog) 2) считать пользователей, который прошли авторизацию sasl и количество авторизаций за текущий день, а также за последние 10 минут. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Домашняя бухгалтерия на Android

    $30

    Необходимо разработать проект "Домашняя бухгалтерия". Приложение имеет учебный характер. Основной функционал: - Добавить доходы. (сумма, категория, дата). - Добавить расходы (сумма, категория, дата). - Отчеты (расходы, доходы, баланс за ...

    AndroidJava
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Видео/фотомонтаж свадьбы

    Требуется сделать красивое свадебное видео. Мы вам - сырые материалы, вы нам - обработанное видео со спец.эффектами и звуковым сопровождением. В заявке указывайте сроки и цену. Если есть подобные готовые работы ...

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Пояснительная записка

    1. Написать пояснительную записку к курсовой работе на тему Прогнозирование курсов валют. Рабочая программа написана. Представляет собой клиент для работы с локальной базой данных, в которой хранятся курсы валют с 2000 года (евро и доллар) ...

    HTML
    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать игру на OpenGL Delphi

    Необходимо доработать игру. Игра -PinBall. 1) Битки срабатывают по нажатию стрелок влево вправо, но событие повешано на OnKeyUp. Нужно сделать, чтобы битки срабатывали при нажатии клавиши, а не отпускании ...

    Delphi
    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Программа поиска кратчайших путей в графе на Делфи

    $42

    Задание. Написать программу для поиска кратчайших путей в графе с помощью алгоритма Беллмана-Форда. Цена вопроса: 1500р. Сроки: 3 дня. ТЗ вышлю после подачи Вашей заявки. С Уважением.

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Программы на Делфи

    $21

    Необходимо написать три несложных программки на Делфи. Цена вопроса: 750р. Сроки: 2-3 дня. ТЗ вышлю после подачи Вашей заявки. С уважением.

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Пояснительная записка к курсовой

    Нужно написать пояснительную записку к курсовой работе по курсу Прикладное программное обеспечение по теме Прогнозирование курса валют. Рабочая программа на Делфи уже написана. С Уважением.

    Delphi
    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нейронные сети

    $50

    Необходимо написать рабочую программу для курсового проекта. Теория в приложении. Просьба указать сроки и цену. С Уважением.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Форматирование текста

    $28

    Требуется написать программу. Исходные данные. Дано целое число K и текстовый файл, содержащий текст, выровненный по левому краю. Абзацы выделяются в нем с помощью красной строки (5 начальных пробелов), а пустых строк нет. ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Каталог товаров/интернет-магазин

    Нужен качественный красивый сайт. Тематика: шубы, дубленки, куртки. Обязательно с административной частью. ТЗ пока нет, но будет. Оставляя заявку, укажите, пожалуйста, сроки и приблизительную цену выходного продукта, а также Ваши контакты. ...

    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • База данных Delphi

    Курсы валют. База данных. 1) Хранение курсов валют ($, €) ЦБ РФ по датам. 2) Загрузка новых значений курсов из интернет. 3) Вывод курса ЦБ РФ на выбранную ...

    Delphi
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Простой проект на Delphi.

    Проект: автоматизированная система "Формирование педагогического поручения". Необходимо доработать программу на Делфи. Очень простая база данных в Access, подключенная через DBE Administrator. Нужно разработать пару форм. Как такового тз нет. Что делать объясню в личку. ...

    Delphi
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Почтовый клиент на Delfi

    Требуется написать почтовый клиент и реализовать в нем алгоритм шифрования Advanced Encryption Standard. Техническое задание в аттаче. Пожалуйста, указывайте Вашу цену. Срок исполнения: три недели с момента выбора исполнителя.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

d_romka
Роман 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Домашняя бухгалтерия на Android
AndroidJava
Надежный заказчик, который знает чего хочет. Предоставил четкое ТЗ, а по окончанию проекта своевременную оплату. Рекомендую.
Исполнителю ставлю все пятерки! По тз справился на отлично! Учел все особенности! Минимум вопросов - максимум производительности! В сроки уложился полностью! Рекомендую Романа как отличного специалиста в сфере разработки мобильных Андроид-приложений. И по ценовым критериям Роман явно выигрывает у других специалистов при этом без снижения качества разработки! Моя оценка 5 из 5 по всем возможным критериям!
Ответный отзыв
alexeymanuylenko
Алексей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Доработать игру на OpenGL Delphi
Delphi
Приятно было приложить руку к интересному проекту. Появилось несколько своих идей, хотел бы реализовать взяв данный проект за основу. Рекомендую.
Проект был доработан в соответствии со всеми пунктами. Работа выполнена качественно, нареканий нет. Благодарю за сотрудничество, Алексей! Рекомендую!
Ответный отзыв
svslob
54 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Программы на Делфи
Delphi
Сотрудничеством доволен. Четкое ТЗ, моментальная оплата. Рекомендую как надежного заказчика!
Работа выполнена раньше срока. Все пожелания были учтены. В процессе работы Сергей неоднократно по своей инициативе уточнял детали и советовался. Все работает, всем доволен) Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
svslob
54 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$42
10 баллов
11 лет назад
Программа поиска кратчайших путей в графе на Делфи
Delphi
Чёткое ТЗ, всё время на связи своевременная оплата. Я доволен.
Работа была выполнена раньше срока. Сергей выполнил по ТЗ все, что от него требовалось. Приложение оттестировано, баги устранены. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
winnie-the-p00h
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$28
10 баллов
11 лет назад
Форматирование текста
Delphi
Оперативное решение возникающих вопросов, оплата без задержек, рекомендую Ярослава к сотрудничеству.
Алексей пишет качественный код на Делфи. Рекомендую. Работа была выполнена в срок, проект оттестирован, баги устранены. Я остался доволен работой) Спасибо, Алексей!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов