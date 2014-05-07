Доработать игру на OpenGL Delphi

Необходимо доработать игру.

Игра -PinBall.

1) Битки срабатывают по нажатию стрелок влево вправо, но событие повешано на OnKeyUp. Нужно сделать, чтобы битки срабатывали при нажатии клавиши, а не отпускании клавиши.

2) Сделать эффект всплывающего текста в месте удара шариком о препятствие (количество выбитых очков)

3) Добавить парочку текстур. (наложить текстуры на шарик и стены)

Цену и сроки указывайте в заявке. Если есть, то указывайте скайп.

Исходники вышлю.