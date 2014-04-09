Простой костяк для unity

Мне требуется unity написать скажем так костяк

требуется также подготовить 3 терейна (terrain) любых допустим 1- одна гора, 2- две горы, 3 три горы

всем приложением управлять сеть на socet (new TcpClient) так вот

суть такова есть 3 сцены

при старте приложении в первой сцене есть "бок для ввода" в него можем вводим любое слово, при нажатие enter оно должно записываться в массив где первый элемент команда "SendComand", второй элемент массива, это строка которую ввели, сериализовываем в json и отправляем на сервер...

соответственно в любой момент может прийти ответ с сервера тоже в виде строки в json его надо расрелизовывать массив с тремя параметрами, первый это команда, второй значение

так вот команды

{showscen,номер сцены,номер терейна} - открываем указанную сцену, если 3 сцена устанавливаем требованный терейн

{textline,строка} - строка которая показывается в любом месте сцены, должна быть поодержка кириллице (utf-8) можно ANSI

{addpers,id перса,имя перса,координата x, кордината y} - создаем перса и устанавливаем его в коорды

{killpers,id перса} - убираем перса со сцены

{sethp,id перса,hp} - устанавливаем количество жизни

{setmove,id перс,координата x, кордината y} - заставляем идти персонажа в эти координаты

{setpos,id перс,координата x, кордината y} - переброс перса в указанную позицию

{setanima,id перс,id анимации} - заставить проиграть анимацию

{setico,id перс,id иконки} - установить иконку над головой персонажа, ‘-1’ - убирает все иконки

особенности

1. у персов над головой должен быть линия жизни, а посередине её отображается число

2. сервер обычный tcp сервер, telnet сервер

3. для терейнов должна быть одна сцена, если не возможно обсуждаемо как сделать загрузку терейнов

4. при переходе с 3 сцены (допустим на первый) все на 3 сцены данно очистится из памяти

5. при дисконекте в любом месте должно появится окно и показывать что произошел дисконект и идет пере подключение

6. камера в 3 сцене должна быть в свободном полете и управляться клавишами и мышой

7. когда мышь над персонажем меняется курсор на руку

8. при щелчке по персонажу, он выделялся

ещё надо подумать над реализаций двух вещей

1. каким образом можно выделить (допустим позеленить) определенную область на терейне (это когда кисть в редакторе проводишь, кружок зеленеет, мне водить область не надо, мне нужно если мышь в секторе то сектор зеленеет)

2. и как можно построить дополнительные дорожки то есть есть основные дорожки по которым ходит персонаж, а мне надо сделать так чтобы были дополнительные которые иногда включались, причем не все, мне нужно только отображения

у меня версия Pro, предупредите если будете использовать нестандартные модули, мне нужны будут исходники, я финале буду у себя тестировать

с сервером не заморачиваемся, он выполнен как отдельное приложения для windows, и либо я его у себя буду тестировать (а вы ко мне подключатса) либо могу передать для тестов