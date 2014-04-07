Простенький тренажер

Разработка игрЗакрыт3 заявки176 просмотров
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Нужно сделать следующее:

Нарисовать несложную картинку по шаблону. Пользователь видит эту картинку.

Задача пользователя мышкой отметить на картинке те места, кнопки, где, по мнению пользователя, имеются ошибки и неточности.

Виды ошибок- не та буква или слово, не то предложение, лишний элемент или кнопка на картинке. Не более 6ти неточностей.

Порядок такой -ставится картинка и одна неточность. Задача её найти. Потом ставится эта же картинка и уже другая неточность.

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10 лет назад
dfxc34s
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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