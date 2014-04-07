Простенький тренажер

Нужно написать Морской бой на языке С++. (курсовая на первом курсе, в первом семестре). Тоисть, как вы поняли, выглядеть должно все не на "высоком" уровне. Все простенько, и со вкусом. Задание: Запрограммировать известную игру «Морской ...
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Нужно сделать следующее:
Нарисовать несложную картинку по шаблону. Пользователь видит эту картинку.
Задача пользователя мышкой отметить на картинке те места, кнопки, где, по мнению пользователя, имеются ошибки и неточности.
Виды ошибок- не та буква или слово, не то предложение, лишний элемент или кнопка на картинке. Не более 6ти неточностей.
Порядок такой -ставится картинка и одна неточность. Задача её найти. Потом ставится эта же картинка и уже другая неточность.
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