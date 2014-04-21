Ищу учителя-консультанта Visual Basic

Хочу учиться!!! 

Сложность в том, что информатику учил во времена псевдографики.

Вот и надумал обзавестись новым хобби, поиграться и попробовать то, что давно хотелось сделать.

Если есть желание дилетанту объяснить премудрости программирования, рад буду обсудить условия.

P.S.

Занятия онлайн в режиме «вопрос-ответ», разбор готовых программ и практика в виде разработки интересных новых программ. Учебный план не обязателен.

Есть интерес и к С++, но это, вероятно, сложнее.

В Киеве возможен наличный расчет.