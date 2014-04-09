Простая игра на андроид

Мне требуется unity написать скажем так костяк требуется также подготовить 3 терейна (terrain) любых допустим 1- одна гора, 2- две горы, 3 три горы всем приложением управлять сеть на socet (new TcpClient) так вот суть такова ...
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Добрый день. Можете ли вы оценить разработку игры на подобии этой https://play.google.com/store/apps/details?id=com.g6677.android.cdentist . Нужно только запрограммировать. Графика будет предоставлена в формате уже готовых шаблонов.
Мне нужно ответы на 3 вопроса:
1. Сколько это будет приблизительно стоить?
2. Как долго может занять процесс разработки?
3. Какие нюансы и проблемы могут возникнуть на протяжении разработки?
Спасибо.
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