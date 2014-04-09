Простая игра на андроид

Разработка игрЗакрыт2 заявки223 просмотра
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Добрый день. Можете ли вы оценить разработку игры на подобии этой https://play.google.com/store/apps/details?id=com.g6677.android.cdentist . Нужно только запрограммировать. Графика будет предоставлена в формате уже готовых шаблонов.

Мне нужно ответы на 3 вопроса:

1. Сколько это будет приблизительно стоить?

2. Как долго может занять процесс разработки?

3. Какие нюансы и проблемы могут возникнуть на протяжении разработки?

Спасибо.

10 лет назад
silver_php1
Максим 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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