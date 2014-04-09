2d анимация в Unity с использованием SmoothMoves

Добрый день. Можете ли вы оценить разработку игры на подобии этой https://play.google.com/store/apps/details?id=com.g6677.android.cdentist . Нужно только запрограммировать. Графика будет предоставлена в формате уже готовых шаблонов. Мне нужно ответы на 3 вопроса: 1. Сколько это будет приблизительно стоить? 2. Как ...
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Задача заключается в участии в разработке приложения. Для него будет необходимо подготовить около 25 несложных анимаций 2D сказочных персонажей и других предметов с помощью плагина SmoothMoves и встроенных средств Unity3D. 2D сетап персонажей так же входит в задачу.
Наличие портфолио, микрофона и скайпа обязательно - работа 100% удаленная.
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