Курсовая по психологии

$45
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка104 просмотра
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Предмет, дисциплина: Психология

Тема работы: Влияние социометрического статуса на уровень тревожности у детей дошкольного возраста

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория+практика (в работе должно быть исследование)

Объем работы: 20 страниц

Срок выполнения: 13 мая

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Бюджет 1600р

10 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Onli-ok
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$40
4 дня
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