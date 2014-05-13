Рерайт дипломной работы

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок129 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Срочно нужен рерайтер. Объём 41 страница. Срок не более 5 дней. нужна уникальность от 70%. За 1000 рублей. Тема : правовой режим земель лесного фонда

10 лет назад
katerina0605
30 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
nastya_biruckova
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$25
1 день
Очень понравилось работать с Настенькой. Рерайт диплома сделан отлично, работа была выполнена раньше срока, всегда была на связи. Рекомендую как вежливого и исполнительного специалиста. Огромное спасибо.
Сотрудничество прошло отлично и продолжается. Не проходите мимо!)