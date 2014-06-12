Перевод с английского на русский

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки122 просмотра
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Необходимо перевести на русский язык текст.

Срок сдачи 12 мая.

10 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
pretty_angel_077
Юлия 
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
10 лет назад
$72
5 дней
Спасибо за работу
Спасибо за сотрудничество.