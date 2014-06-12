Перевод с английского на русский

Рассуждение на социальные тему поднятые в произведении. Минимум три главы по 7-8 страниц. Проблемы того времени в викторианской Англии, проблемы идустриализации. Тема отнашений между рабочим и классом и работодателями. Положение женщины в обществе, в частности ...