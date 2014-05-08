Написание текстов по физике

По заданию. Срок: 5 дней.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для небольшого образовательного проекта надо написать цикл статей по физике.
ТЗ.
Писать отдельные статьи по типу - http://www.webmath.ru/poleznoe/formules_10_8.php или http://www.webmath.ru/poleznoe/formules_13_6.php
Статья должна:
1) Отвечать на вопрос пользователя, соответствовать заголовку
2) Быть краткой, не более чем на 1,5 раза быть длиннее пример.
Не надо углубляться в тему, надо только ответить на вопрос пользователя
3) Содержать 2 примера решения
4) Быть уникальной с точки зрения ПС. То есть не быть скопированной с др сайта.
Структура статьи
- Вводная часть. Необходимые определения, теоремы и свойства, которые понадобятся для дальнейшего объяснения материала.
- Основная часть. Детальный ответ на вопрос, возможно со ссылками на более сложный или прилегающий материал, который нужен для объяснения данного материала.
- Примеры решений, 2 шт - простой и более сложный. Примеры применения ответа на вопрос на практике.
Пример темы статьи:
- Формула плотности
- Формула ускорения
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