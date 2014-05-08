Написание текстов по физике

Для небольшого образовательного проекта надо написать цикл статей по физике.

ТЗ.

Писать отдельные статьи по типу - http://www.webmath.ru/poleznoe/formules_10_8.php или http://www.webmath.ru/poleznoe/formules_13_6.php

Статья должна:

1) Отвечать на вопрос пользователя, соответствовать заголовку

2) Быть краткой, не более чем на 1,5 раза быть длиннее пример.

Не надо углубляться в тему, надо только ответить на вопрос пользователя

3) Содержать 2 примера решения

4) Быть уникальной с точки зрения ПС. То есть не быть скопированной с др сайта.

Структура статьи

- Вводная часть. Необходимые определения, теоремы и свойства, которые понадобятся для дальнейшего объяснения материала.

- Основная часть. Детальный ответ на вопрос, возможно со ссылками на более сложный или прилегающий материал, который нужен для объяснения данного материала.

- Примеры решений, 2 шт - простой и более сложный. Примеры применения ответа на вопрос на практике.

Пример темы статьи:

- Формула плотности

- Формула ускорения