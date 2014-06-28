Дипломная работа (Финансовый менеджмент)

Для небольшого образовательного проекта надо написать цикл статей по физике. ТЗ. Писать отдельные статьи по типу - http://www.webmath.ru/poleznoe/formules_10_8.php или http://www.webmath.ru/poleznoe/formules_13_6.php Статья должна: 1) Отвечать на вопрос пользователя, соответствовать заголовку 2) Быть краткой, не более чем на 1,5 ...