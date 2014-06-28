Дипломная работа (Финансовый менеджмент)

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Тема: "Местные бюджеты и их роль в бюджетной системе РФ" (с практич. частью)

Практика в Федеральном казначействе.

Объем: 65л.

СРОК: ДО 15 мая!

План не согласован. Оформление по ГОСТу.

Требования:

1. Уникальность текста от 75% и выше по шкале системы "Антиплагиат"

2. Полнота раскрытия темы

3. Своевременность сдачи

Оплата через Web Money, Яндекс-деньги или перевод на карту Сбербанка.

Исполнителя выберу в ближайшее время, жду заявок.

10 лет назад
Power777
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
elymira
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$100
4 дня
Хорошая работа залог отличного результата! Спасибо за сотрудничество.
Спасибо за сотрудничество. Со Станиславом всегда приятно работать.