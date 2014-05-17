Диплом по экономике и управлению

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Срок сдачи: 17.05.2014 или предложите свой срок выполнения

Вид работы: Диплом №13094

Тип работы: Теория и практика

Тема: Особенности учета материально-производственных запасов на горно-металлургической отрасли

Институт: НИИ

Факультет: экономика и управление

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10 лет назад
vvinss
Равшан 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
30 отзывов(-2)