Курсовая работа по макроэкономике:торговая отрасль

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Курсовая работа по макроэкономике на тему: "торговая отрасль в экономике: роль и особенности".

Методичка прилагается.

Порядок связи: по телефону.

Порядок оплаты: по факту сделанных работ, по факту выполнения 50-75% работ.

Оплата: WMR, либо на карту Сбербанка

Сроки: до 13 мая 2014.

Обязательное требование работу осуществлять согласно методичке.

10 лет назад
ruservise
Бондарев 
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад