Доработать диплом по бюджетированию

Требуемый конечный результат: готовый дипломный проект на тему: Совершенствование системы бюджетирования на промышленном предприятии на примере ОАО "Т....."

есть в наличии:

- принятая руководителем часть по анализу финансовой деятельности предприятия.

- "сырое" описание предприятия, необходимо доработать

- материалы, полученные на предприятии для проведения оценки существующего положения по вопросу бюджетирования.

Заявленная структура дипломного проекта:

Введение

1. теория по бюджетированию в целом

2. Описание предприятия + анализ финансовой деятельности

3. Описание существующего положения по бюджетированию на предприятии:

3.1. структура

3.2. организация бизнеса (контракты, владельцы, стратегия) с выводом о типе центра ответственности данного предприятия в общей структуре холдинга

3.3. существующая система бюджетирования (своя или разработана со стороны)

3.4. регламенты (описание процесса)

3.5. процедура (фактическое исполнение регламентов)

3.6. формы бюджетов

3.7. техническое обеспечение (ПО, оргтехника)

4. Экономическая безопасность

Заключение

Глава 4 Экономическая безопасность, скорее всего будет в наличии в исполненном на 85 % виде, потребуется только обработка.

Глава 1 будет проверяться на антиплагиат.

Интересуют возможные минимальные сроки и оценка стомости.