Нужен реферат по экономике

Тема " Малое и среднее предпринимательство"

объем 15 страничек

14 шр 1,5 интервал

литература 2012-2014 год

что должно быть обязательно:

введение (1 стр.)

заключение (0,5 стр.)

статистика из стат сборников

цитирование законов по минимуму (только ссылки)

список литературы 4-5 источников

чего не должно быть: картинок и таблиц из чужих статей и учебников (даже со ссылками)

оригинальность 75% по антиплагиату

срок 3 дня

стоимость своих услуг сразу пишите