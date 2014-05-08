Курсовая работа по макроэкономике на тему: "торговая отрасль в экономике: роль и особенности". Методичка прилагается. Порядок связи: по телефону. Порядок оплаты: по факту сделанных работ, по факту выполнения 50-75% работ. Оплата: WMR, либо на карту Сбербанка Сроки: до 13 ...
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Нужен реферат по экономике
Тема " Малое и среднее предпринимательство"
объем 15 страничек
14 шр 1,5 интервал
литература 2012-2014 год
что должно быть обязательно:
введение (1 стр.)
заключение (0,5 стр.)
статистика из стат сборников
цитирование законов по минимуму (только ссылки)
список литературы 4-5 источников
чего не должно быть: картинок и таблиц из чужих статей и учебников (даже со ссылками)
оригинальность 75% по антиплагиату
срок 3 дня
стоимость своих услуг сразу пишите
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