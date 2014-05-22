Техническое обслуживание и ремонт асинхрон. двиг.

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Срок сдачи: 22.05.2014

Вид работы: курсовая работа №13034

Тип работы: Теория и практика

Предмет: электротехника

Тема: Техническое обслуживание и ремонт асинхронных двигателей

Объем работы:

Вариант: 3

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10 лет назад
vvinss
Равшан 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
30 отзывов(-2)