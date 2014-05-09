Диплом (СГА) - Полиция в системе правоох-х органов

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Требуется выполнение дипломной работы для СГА по дисциплине “ Юриспруденция “

Тема работы - "Полиция в системе правоохранительный органов"

Все методические и дополнительные материалы – можете скачать по ссылке – http://yadi.sk/d/yv8V2ITXPhWki

Объем работы - не менее 60 листов + приложения.

Оформление работы - в шаблон согласно приложенных методических материалов.

Обязательно наличие в работе: содержания, введения, 3 глав (по 2 пункта плана в каждой), заключения, списка литературы объемом не менее 40 источников, ссылок на источники по тексту, приложений.

В работе обязательно использование свежей литературы (2010-2013 гг.), наличие графиков и таблиц, составленных на основе современных статистических данных.

Работы скопированные из Интернета — не принимаются и не оплачиваются (Антиплагиат 70+%).

В заявках — обязательно указывать стоимость и срок исполнения.

Ждем Ваших предложений.

* Примечание

В данное время наша компания формирует базу данных удаленных исполнителей (всех видов удаленной работы в электронной форме, в т.ч. студенческих работ, переводов, сайтов, программирования, проектирования и т.д.).

Если Вы заинтересованы в получении заказов от нас на постоянной основе – просьба выслать нам на емейл – [email protected] – резюме со следующей информацией:

1. ФИО

2. Сфера деятельности, в которой Вы специализируетесь (при этом просим указывать узкую специализацию, т.е. тот перечень работ, по которым Вы обладаете наибольшими теоретическими и практическими навыками).

3. Контактную информацию

10 лет назад
qua1ity
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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