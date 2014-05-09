Срок сдачи: 14.05.2014 или предложите свой срок Вид работы: курсовая работа №13077 Тип работы: Теория и практика Тема: Упрощенное и ускоренное таможенное оформление и таможенный контроль за счет использования электронной формы декларации Факультет: Таможенное дело Все необходимые данные в прикреплённом ...
Диплом (СГА) - Полиция в системе правоох-х органов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ.
Требуется выполнение дипломной работы для СГА по дисциплине “ Юриспруденция “
Тема работы - "Полиция в системе правоохранительный органов"
Все методические и дополнительные материалы – можете скачать по ссылке – http://yadi.sk/d/yv8V2ITXPhWki
Объем работы - не менее 60 листов + приложения.
Оформление работы - в шаблон согласно приложенных методических материалов.
Обязательно наличие в работе: содержания, введения, 3 глав (по 2 пункта плана в каждой), заключения, списка литературы объемом не менее 40 источников, ссылок на источники по тексту, приложений.
В работе обязательно использование свежей литературы (2010-2013 гг.), наличие графиков и таблиц, составленных на основе современных статистических данных.
Работы скопированные из Интернета — не принимаются и не оплачиваются (Антиплагиат 70+%).
В заявках — обязательно указывать стоимость и срок исполнения.
Ждем Ваших предложений.
* Примечание
В данное время наша компания формирует базу данных удаленных исполнителей (всех видов удаленной работы в электронной форме, в т.ч. студенческих работ, переводов, сайтов, программирования, проектирования и т.д.).
Если Вы заинтересованы в получении заказов от нас на постоянной основе – просьба выслать нам на емейл – [email protected] – резюме со следующей информацией:
1. ФИО
2. Сфера деятельности, в которой Вы специализируетесь (при этом просим указывать узкую специализацию, т.е. тот перечень работ, по которым Вы обладаете наибольшими теоретическими и практическими навыками).
3. Контактную информацию
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
Срок сдачи: 22.05.2014 Вид работы: курсовая работа №13034 Тип работы: Теория и практика Предмет: электротехника Тема: Техническое обслуживание и ремонт асинхронных двигателей Объем работы: Вариант: 3 Все необходимые данные в прикреплённом файлеЗакрыт10 лет назад
Срок сдачи: 15.05.2014 или предложите свой срок Вид работы: курсовая работа №130887 Тип работы: Теория Тема: Основная и дополнительная оплата труда Институт: МГУКИ Факультет: Управление персоналом Все необходимые данные в прикреплённом файлеРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Срок сдачи: 17.05.2014 или предложите свой срок выполнения Вид работы: Диплом №13094 Тип работы: Теория и практика Тема: Особенности учета материально-производственных запасов на горно-металлургической отрасли Институт: НИИ Факультет: экономика и управление Все необходимые данные в прикреплённом файлеЗакрыт10 лет назад
Нужен реферат по экономике Тема " Малое и среднее предпринимательство" объем 15 страничек 14 шр 1,5 интервал литература 2012-2014 год что должно быть обязательно: введение (1 стр.) заключение (0,5 стр.) статистика из стат сборников цитирование законов по минимуму (только ссылки) список литературы 4-5 источников чего не ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Курсовая работа по макроэкономике на тему: "торговая отрасль в экономике: роль и особенности". Методичка прилагается. Порядок связи: по телефону. Порядок оплаты: по факту сделанных работ, по факту выполнения 50-75% работ. Оплата: WMR, либо на карту Сбербанка Сроки: до 13 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуемый конечный результат: готовый дипломный проект на тему: Совершенствование системы бюджетирования на промышленном предприятии на примере ОАО "Т....." есть в наличии: - принятая руководителем часть по анализу финансовой деятельности предприятия. - "сырое" описание предприятия, необходимо доработать - материалы, полученные ...Закрыт10 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать третью главу к диплому. Объем 3-ей главы 25 стр. + исправить в дипломе то,что выделено желтым. Уникальность 3-ей главы 40 % по антиплагиату. Интересует цена - срок.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад