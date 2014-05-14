Курсовая по таможенному делу

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Срок сдачи: 14.05.2014 или предложите свой срок

Вид работы: курсовая работа №13077

Тип работы: Теория и практика

Тема: Упрощенное и ускоренное таможенное оформление и таможенный контроль за счет использования электронной формы декларации

Факультет: Таможенное дело

Все необходимые данные в прикреплённом файле

10 лет назад
vvinss
Равшан 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
30 отзывов(-2)
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