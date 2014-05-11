Курсовая по педагогике

Курсовая работа на 4-ом курсе не связана не с дипломом,не с контрольной,она сама по себе

Представляет из себя экспериментальное изучение!

ТЕМА: Экспериментальное изучение актуализации слов дошкольниками с ОНР.

Состоит из 2-х глав,в каждой из которых есть параграфы, У курсовой есть главы,в которых есть параграфы,Есть содержание.

В параграфе 1, 1-й главы нужно отметить онтогенез в норме и патологию(по вашему именно вопросу),

во втором параграфе первой главы-особенности и методики,которые существуют на преодоление данного нарушения,методика и автор.

2-я глава:

Экспериментальное изучение у дошкольников с тем-или другим нарушением,того или другого(что вы исследуете)

Пишется ,как проводилось экспериментальное исследование,на чьей методике,если методика не подощла,нужно написать:Я проводила исследование по своей методике,так как подходящая методика такого-то автора(пишется фамилия автора) не подходит,написать свою методику и пояснить,почему авторская не подошла.

Мной было проведено обследование или исследование в такой-то школе...Было обследовано,к примеру,40 детей от 5 до 5лет семи месяцев...

В экспериментальную группу вошли дети с ОНР(20 человек) и 20 человек с нормльным развитием

Описываете,какая цель была

В параграфе втором второй главы пишите,с помощью каких работ была составлена методика...

Допустим методика такого-то автора проодилась,из 6-ти серий заданий(задания описываются)

Цель,преследуемая вами

Если авторская методика,она просто переносится

В конце каждого задаия,которое даётся детям,оценка

Количественный и качественный анализ

Сколько детей справились или не справились

Колич.анализ в таблице

Качественный анализ-это ошибки,которые допускают дети

В работе указываются только имена детей,без фамилий.

По 2-й главе должны быть сделаны выводы(только по второй главе по первой не нужно)

Заключение(в заключении обобщается всё то,что изложили в работе

такая-то методика была использована,такие-то дети принимали участие,методика включала столько-то заданий,были получены такие-то результаты,Удетей такой-то уровень

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