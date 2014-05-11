Курсовая по педагогике

практическую часть диплома. Объем 50-60 страниц.Предмет менеджмент. Работу нужно выполнить до 20-тых чисел мая. По поводу плана работы: у меня есть образец практической части диплома на мою же тему, нужно сделать примерно по этому образцу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Курсовая работа на 4-ом курсе не связана не с дипломом,не с контрольной,она сама по себе
Представляет из себя экспериментальное изучение!
ТЕМА: Экспериментальное изучение актуализации слов дошкольниками с ОНР.
Состоит из 2-х глав,в каждой из которых есть параграфы, У курсовой есть главы,в которых есть параграфы,Есть содержание.
В параграфе 1, 1-й главы нужно отметить онтогенез в норме и патологию(по вашему именно вопросу),
во втором параграфе первой главы-особенности и методики,которые существуют на преодоление данного нарушения,методика и автор.
2-я глава:
Экспериментальное изучение у дошкольников с тем-или другим нарушением,того или другого(что вы исследуете)
Пишется ,как проводилось экспериментальное исследование,на чьей методике,если методика не подощла,нужно написать:Я проводила исследование по своей методике,так как подходящая методика такого-то автора(пишется фамилия автора) не подходит,написать свою методику и пояснить,почему авторская не подошла.
Мной было проведено обследование или исследование в такой-то школе...Было обследовано,к примеру,40 детей от 5 до 5лет семи месяцев...
В экспериментальную группу вошли дети с ОНР(20 человек) и 20 человек с нормльным развитием
Описываете,какая цель была
В параграфе втором второй главы пишите,с помощью каких работ была составлена методика...
Допустим методика такого-то автора проодилась,из 6-ти серий заданий(задания описываются)
Цель,преследуемая вами
Если авторская методика,она просто переносится
В конце каждого задаия,которое даётся детям,оценка
Количественный и качественный анализ
Сколько детей справились или не справились
Колич.анализ в таблице
Качественный анализ-это ошибки,которые допускают дети
В работе указываются только имена детей,без фамилий.
По 2-й главе должны быть сделаны выводы(только по второй главе по первой не нужно)
Заключение(в заключении обобщается всё то,что изложили в работе
такая-то методика была использована,такие-то дети принимали участие,методика включала столько-то заданий,были получены такие-то результаты,Удетей такой-то уровень
контрольная по нарушению речи, курсовая и математика контрольная
Контрольная по математике, логопедия: "Анализ образовательной программы по обучению математике в школе для учащихся с тяжелыми нарушениями речи"
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Курсовая Предмет-Финансовый менеджмент Подробности во вложенииЗакрыт10 лет назад
курсовая.Предмет основы профилактики. Тема охрана труда и безопасность средних медицинских работников на рабочем месте.Пожелание к работе одно что было касательно мед сестер. Курсовая с нуля. Нет ничего. Нужна теория. Процент антиплагиата не больше 40. Срок горит, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сестринское дело в терапии. Тема: роль медицинской сестры при уходе за больным с артериальной гипертензией. Защита 14 мая 13 мая срок Обьём 20-25 стр теория+практика антиплагиат 50%Завершен10 лет назад
курсовая.Третий курс.Введение,1 структура системы и методы материально технического снабжения 1.1структура материалтно технического снабжения1.2система мтс1.3методы мтс.2.обоснование размещения и строительства складских комплексов на примере зао"тандер"Заключение Примерно так.Кафедра общего менеджментаЗавершен10 лет назад
Дипломная.60 стр. окружающий мир теория и практика 15 мая желательноЗавершен10 лет назад
Тема работы: Современная система микрофинансирования в России Предмет: Финансы и матстатистика пояснение, методичка и план с рекомендациями преподавателя во вложении срок до 15 мая бюджет 1500 руб переработанный текст с мусорок типа сайтов рефератов не допускается, будут проверять на плагиат, ...Закрыт10 лет назад
- $168
Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема: Совершенствование управления в сфере высшего образования в Челябинской области. Объем: 70 стр. Уникальность 70% по антиплагиату. От клиента: Список литературы не менее 70 шт., Вся информация 2013-2014 годов. Цена 5000р Срок 10 дней. Ждем заявок.Завершен10 лет назад
Необходимо написание курсовой работы по маркетингу.Тема: Разработка маркетинговой стратегии компании на примере свадебного агенства. объем 25-30 страниц основные моменты для освещения: 1.введение 2.анализ ситуации на рынке: потребности,SWOT- анализ,анализ конкурентов,товарное предложение,макросреда 3.маркетинговая стратегия:миссия,краткосрочные цели,целевые рынки,позиционирование,стратегия,комплекс маркетинга,маркетинговые исследования 4.организация маркетинга 5.заключение. выводыЗакрыт10 лет назад
Тема: Поверхностный слой электрода и его характеристики, влияющие на функциональность. Объём: 20 стр. Срок: 3 дня. Антиплагиат: 50% минимум.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт10 лет назад