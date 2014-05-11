Курсовая по медицине

курсовая.Предмет основы профилактики. Тема охрана труда и безопасность средних медицинских работников на рабочем месте.Пожелание к работе одно что было касательно мед сестер.

Курсовая с нуля. Нет ничего. Нужна теория. Процент антиплагиата не больше 40. Срок горит, есть 2 дня 20-25стр