Практическая работа (Информатика)

Нужно по методичке составить тест (в ней весь алгоритм прописан) / Для работы вам необходимо иметь майкрсофт офис, эксель и визуал студио

Ничего сложного нет, просто все сделать по шагам, жду адекватную оценку(сам фрилансер айтишник - смотрите профиль, для меня эта работа ерунда и некогда заниматься, старый знакомый попросил сделать). Плачу без проблем, по факту, не скупой WMZ/WMR либо на карту Сбербанка.