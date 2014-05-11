Дипломная работа на тему - Онтология

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Разработка концептуальной схемы.

Примерный план дипломной работы

ВВЕДЕНИЕ 8

1 ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 9

1.1 Вступление 9

1.2 Определение 9

1.5 Проблемы селекции на функциональном уровне 18

1.6 Современные методы решения проблем и их недостатки 19

2 ВЫСОКОУРОВНЕВЫЙ АЛГОРИТМ 28

2.1 Вступление 28

2.2 Несколько уровней совместимости 28

2.3 Основные компоненты алгоритма 31

2.3.1 Парсер 31

2.3.2 Синтаксический блок 32

2.3.3 Семантический блок 36

2.4.1 Преимущества 38

2.4.2 Недостатки 39

3 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА 42

3.1 Введение 42

3.2 Описание программного инструментария 42

3.2.1 Язык программирования 42

3.2.2 Онтология 43

4 ТЕСТ ПОЛУЧЕННОЙ МОДЕЛИ 51

4.1 Вступление 51

4.2 Тест 51

4.2.1 Входные данные теста 51

4.2.2 Алгоритм 52

4.3 Вывод 54

ВЫВОД 55

ПРИЛОЖЕНИЕ 56-68

10 лет назад
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16 дней назад