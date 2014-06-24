практическую часть диплома. Объем 50-60 страниц.Предмет менеджмент. Работу нужно выполнить до 20-тых чисел мая. По поводу плана работы: у меня есть образец практической части диплома на мою же тему, нужно сделать примерно по этому образцу ...
Диплом по англо-русскому переводу медийных текстов
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Тема «Специфика англ0-русского перев0да современной терминологии м0ды на материале медийных текст0в»
Объем - 100 страниц
АП - 80%
Срок - 10 дней
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