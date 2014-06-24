Диплом по англо-русскому переводу медийных текстов

$1192
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок196 просмотров
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Тема «Специфика англ0-русского перев0да современной терминологии м0ды на материале медийных текст0в»

Объем - 100 страниц

АП - 80%

Срок - 10 дней

Заказчик достойно оплатит Ваш труд. Работа стоит 42 тыс.

Просьба подписываться на проект, только если Вы профессионал, успеете написать работу к указанному сроку и уже писали подобные работы. Я свой процент не беру, нужно помочь знакомой.

10 лет назад
Anders_Schultz
Андрей 
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$200
10 дней
Достойный автор - отличная работа. Рекомендую
Огромное спасибо, Вам, Андрей, за четкое задание, оперативное общение, человеческое отношение, достойную оплату. Рекомендую как грамотного и компетентного заказчика.