Диплом Управление конкуренцией интернет магазина

Написать диплом до 20 мая. Тема: Управление конкурентоспособностью предприятия на примере конкретного интернет — магазина (данные предоставлю) объём 80 листов, 40 уже написано. 1 Глава теоретическая скопирована из интернета, 2 Глава (является преддипломной практикой почти доделанной) не хватает финансово — экономических показателей (Балланс, Ликвидность, Устойчивость), а так же Анализа финансовых показателей. Сделан анализ конкурентов, SWOT анализ 3 Глава не написана вообще, в ней должно быть: Рекомендации по повышению конкурентоспособности интернет — магазина, мероприятия которые нужно привести варианта 3, и сравнение какой из трёх вариантов лучше и чем, сравнить ожидаемый результат от мероприятий. Варианты мероприятий (открыть второй интернет — магазин узконаправленный по теме автоаксессуары, вариант второй открыть магазин автозапчасти, вариант третий развитие того что есть «расширить ассортимент» и прочее.) Методичка прилагается. Цифры по Финансово — экономическим показателям есть.

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