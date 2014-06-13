Курсовая работа

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Тема: Правовой режим земель для использования недр.

Дисциплина: право недрапользования.

Объем 30 страниц.

Оригинальность 50%.

Срок сдачи 14 мая до 12:00 по московскому времени.

10 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
linet
Елена 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
74 отзыва
10 лет назад
$34
2 дня
Спасибо за работу! Все отлично!
Всем рекомендую. Очень положительный заказчик.