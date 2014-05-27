Курсовая по бухучету

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10 лет назад
Allenka
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
penzakyrs
Сергей 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$50
5 дней
Отличная работа: качественно и в срок, рекомендую к сотрудничеству.
Приятная работа с заказчиком. Четкая постановка задачи, корректное общение и своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.