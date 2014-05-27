Курсовая по бухучету

Нужно по методичке составить тест (в ней весь алгоритм прописан) / Для работы вам необходимо иметь майкрсофт офис, эксель и визуал студио Ничего сложного нет, просто все сделать по шагам, жду адекватную оценку(сам фрилансер айтишник - ...