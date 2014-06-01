Дипломная по юриспрюденции

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки131 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

диплом.Кафедра гражданско-правовых дисциплин

Юриспруденция.нужен план на согласование

В дипломной работе должны быть рассмотрены не только теоретические аспекты, но и применение в практике, а так же проблемы в современном мире и их анализ. Можно добавить третью главу, как раз по практике и проблемам.

В первой главе история и теория, во второй применение в практике, в третьей проблемы, анализ и пути решения. Как-то так.

сначала, план работы я должна согласовать с преподом, до написания полностью работы.

Срок? антиплагиат 75-80

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
ev-geniya
Евгения 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$200
14 дней
Спасибо за диплом
С Вячеславом очень приятно работать: четкое задание, моментальная оплата. Спасибо за надежность!