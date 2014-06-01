Дипломная по юриспрюденции

диплом.Кафедра гражданско-правовых дисциплин

Юриспруденция.нужен план на согласование

В дипломной работе должны быть рассмотрены не только теоретические аспекты, но и применение в практике, а так же проблемы в современном мире и их анализ. Можно добавить третью главу, как раз по практике и проблемам.

В первой главе история и теория, во второй применение в практике, в третьей проблемы, анализ и пути решения. Как-то так.

сначала, план работы я должна согласовать с преподом, до написания полностью работы.

Срок? антиплагиат 75-80