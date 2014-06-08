Курсовая по товароведению.срок 1 день

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Технология. Тема: производство кабачковой икры. Примерно 40 страниц. Методичка есть, все нужно сделать по ней. Там план. На антиплагит не особо пров4ряют. Там теория и расчет должен быть. В методичке все подробно прописанр

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)
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