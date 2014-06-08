Диплом Модели обеспечения безопасности

Тема работы Модели обеспечения безопасности информационных операций в современных инфокоммуникационных системах.

Тип работы диплом магистра

Объем работы 90-100

Предмет работы информационная безопасность

Учебное заведение росноу

Срок исполнения 2014-06-08

Ваши пожелания к работе план работы 1. Введение. 2. Анализ проблемы и проведенных другими исследований. 3. Собственное предложение (мы предложили новую модель) 4. Анализ модели. Постановка задачи. 5 Решение задачи. Расчеты на конкретном практическом материале. 6.Обсуждение результатов. 7. Рекомендации практикам и перспективы развития модели. 8. Выводы. 9 Заключение. 10… Литература. Есть моя статья которую нужно использовать в работе, там отображена новизна. Есть некое математическое решение и в екселе построены графики Нужно построить графики и описать их. http://files.mail.ru/BDE7A5A9D5024DDD9071B9B94BC0ADA2 Коментарии руководителя 1. Проверь при разных значениях правой части (8). Найди другие аналитические решения. А здесь - пофантазируй и вспомни работу Радько. А далее - посчитай в Excel и построй графики. Проанализируй их. Опиши. Пока всё. Описывай, как получил решение. Как считал. Что получилось. Каковы тенденции. Не надо мне слать пустые графики. Я буду долго сними разбираться. Эти записи тебе всегда понадобятся.