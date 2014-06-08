Обоснование концепции рекламной кампании

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Необходимо выполнить практику.

ООО "Мебелин"

117216, г. МОСКВА, ул. ФЕОДОСИЙСКАЯ, д. 1, корп. 9

Тема диплома клиентом выбрана Обоснование концепции рекламной кампании для организации

На примере мебельного предприятия.

Есть методичка

10 лет назад
LabComputers
Иван 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 отзывов
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