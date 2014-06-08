Диплом: Документоведение

Необходимо выполнить практику. ООО "Мебелин" 117216, г. МОСКВА, ул. ФЕОДОСИЙСКАЯ, д. 1, корп. 9 Тема диплома клиентом выбрана Обоснование концепции рекламной кампании для организации На примере мебельного предприятия. Есть методичка
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Здравствуйте.
Нужно написать диплом.
Тема: Организация документооборота в современном учреждении на примере ЗАО Региональное агентство оценки "Эксперт"
Объем: 110 стр.
Уникальность 70% по антиплагиату.
От клиента: ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. Организационная среда реализации документационных процессов 1.1. Основные характеристики деятельности ЗАО РАО "Эксперт" 1.2. Рабочая программа исследования документационных процессов ГЛАВА 2. Анализ документационных процессов организации 2.1. Исследование процессов документирования деятельности ЗАО РАО "Эксперт" 2.2. Характеристика системы управления документацией организации 2.3. Рекомендации по совершенствованию документационных процессов ЗАО РАО "Эксперт" ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Интересует цена и срок.
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