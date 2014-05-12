Необходимо выполнить практику. ООО "Мебелин" 117216, г. МОСКВА, ул. ФЕОДОСИЙСКАЯ, д. 1, корп. 9 Тема диплома клиентом выбрана Обоснование концепции рекламной кампании для организации На примере мебельного предприятия. Есть методичка
Дипломная-безопасность технологических процессов
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моя специальность "безопасность технологических процессов и производств
объем 70- 100 стр
к работе составлен календарный план
методички нету как таковой но дали литературу которой пользоваться можно.
на плагиат сказали прверять будут полностью
преддипломная практика у меня уже была,и моя выбранная тема не по предприятию вот.
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