Дипломная-безопасность технологических процессов

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моя специальность "безопасность технологических процессов и производств

объем 70- 100 стр

к работе составлен календарный план

методички нету как таковой но дали литературу которой пользоваться можно.

на плагиат сказали прверять будут полностью

преддипломная практика у меня уже была,и моя выбранная тема не по предприятию вот.

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)
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