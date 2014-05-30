Диплом + программа защиты в электронных ресурсах

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диплом+программа: язык любой

Разработка программы защиты в электронных ресурсах НОУВПО ИГУПИТ,

Объем: 60, Дата сдачи: 2014-05-30

конкретных требований нет

изначально тема была перефразирована в разработку программы

требований по языку нет - любой

надо сформировать требования к программе в виде пунктов описания программы,

оценить программу и дипломную записку к ней

есть образцы

стоимость?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад