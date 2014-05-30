На арабском языке нужно набрать текст. Текст прикреплен. С радостью отвечу на все вопросы.
Диплом + программа защиты в электронных ресурсах
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диплом+программа: язык любой
Разработка программы защиты в электронных ресурсах НОУВПО ИГУПИТ,
Объем: 60, Дата сдачи: 2014-05-30
конкретных требований нет
изначально тема была перефразирована в разработку программы
требований по языку нет - любой
надо сформировать требования к программе в виде пунктов описания программы,
оценить программу и дипломную записку к ней
есть образцы
стоимость?
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