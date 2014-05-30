Курсовая работа эк. и орг. консультирование

курсовая работа

экономическое и организационное консультирование

тема: Организационное консультирование как необходимый этап развития организационной культуры учреждения

работа содержит: теория и практика

требования: предоставить план к курсовой работе и методологию. Практическая часть должны быть связана с гос. Мун. Упр. ( чтобы она применялась не к одной организации а к любой)

от 30 страниц

шрифт. инт: 14 ,1. 5

кол-во источников: 10-15

сноски: подстрочные