Дипломная работа

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка181 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема работы: Создание программного обеспечения для сжатия приложений

Предмет: Программирование и информационные технологии

Срок выполнения работы: 31.05.2014

Кол-во страниц работы: 70

Дополнительные сведения: Язык программирования С++

10 лет назад
PavelKharitonov
Павел 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад