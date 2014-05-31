Дипломная работа

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Тема работы: Создание программного обеспечения для сжатия приложений
Предмет: Программирование и информационные технологии
Срок выполнения работы: 31.05.2014
Кол-во страниц работы: 70
Дополнительные сведения: Язык программирования С++
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