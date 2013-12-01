zaykaS

Светлана zaykaS

 
44 годаУкраина/Горловка
11 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Nadushkka
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
9 баллов
9 лет назад
Анализ финансового состояния ресторана
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
El_Brujo
Артем 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Курсовая по экономическому анализу
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Диплом оплата труда
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Диплом,мepoпpиятия пo yпpaвл.тeкyчecтью пepcонала
Светлана оперативно сделала план, преддиплом, внесла исправления и преддиплом приняли. Сейчас идет работа над главами. Все хорошо. Спасибо, Светлана!
Рекомендую Сергея как ответсвенного заказчика. Очень было приятно с Вами сотрудничать.
Ответный отзыв
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Диплом менеджмент организаций
Светлана отличный специалист, качество на высоте
Могу сказать только приятное и положительное о данном заказчике. Четкое ТЗ и комментарий к уже выполненной работе, моментальная оплата и просто приятный в общении человек. Всем советую!
Ответный отзыв
Рефераты, Курсовые и Дипломы
6 отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга