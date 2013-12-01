Отзывы заказчиков
$50
9 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
10 лет назад
Светлана оперативно сделала план, преддиплом, внесла исправления и преддиплом приняли. Сейчас идет работа над главами. Все хорошо. Спасибо, Светлана!
Ответный отзыв
Рекомендую Сергея как ответсвенного заказчика. Очень было приятно с Вами сотрудничать.
$50
10 баллов
10 лет назад
Светлана отличный специалист, качество на высоте
Ответный отзыв
Могу сказать только приятное и положительное о данном заказчике. Четкое ТЗ и комментарий к уже выполненной работе, моментальная оплата и просто приятный в общении человек. Всем советую!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
6 отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга