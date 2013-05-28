Дипломная работа

$183
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Завершен2 заявки174 просмотра

Экономический анализ (с элементами бух учета и аудита)

объем 75 страниц+приложения

антиплагиат.ру, EtXT по 75%

сдача по главам до 25 апреля

цена 5500 рублей (диплом, доклад на защиту)

12 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

zaykaS
46 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$180
20 дней
Спасибо за сотрудничество, Светлана очень ответственный автор
Елена отличный заказчик, четкая формулировка задания, оперативная проверка, моментальная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Было приятно работать. Спасибо!

Заявки фрилансеров

zaykaS
46 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад