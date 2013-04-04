Реферат - Начало "перестройки" в СССР

Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ.

Требуется выполнение реферата по дисциплине “ История “

Тема работы – "Начало "перестройки" в СССР".

Обязательно наличие в работе: содержания, введения, 2-3 пунктов, заключения, списка литературы объемом не менее 10 источников, ссылок на источники по тексту, приложений.

В работе обязательно использование свежей литературы (2009-2012 гг.), наличие графиков и таблиц, составленных на основе современных статистических данных.

Условия сотрудничества и требования к оформлению работ приложены.

Требования к оформлению применять в части, не противоречащей требованиям основных методических материалов по заказу.

Срок выполнение работы - сутки с момента подтверждения принятия заказа на исполнение, сдача 6 апреля, не позднее - 23.59 по Москве.

Работы скопированные из Интернета — не принимаются и не оплачиваются (Антиплагиат).

В заявках — обязательно указывать стоимость.

Ждем Ваших предложений.