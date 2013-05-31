Курсовая работа по педагогике

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Завершен5 заявок137 просмотров

Тема: "Особенности дошкольного образования за рубежом".

Есть подробное задание.

Объем – 20-25 л.

Срок – 8 апреля.

12 лет назад
Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$40
4 дня
Отличная работа, спасибо!
Спасибо за четкое задание, оперативное общение и достойную оплату!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад