Авторы студенческих работ по экономике

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт5 заявок197 просмотров

Учебный центр «Питер Диплом» осуществляет набор специалистов по экономическим направлениям.

Обязанности:

Качественное выполнение студенческих работ (рефераты, дипломы, курсовые).

Строгое соблюдение сроков.

Бесплатное устранение недочетов, указанных преподавателем.

Высокий процент авторского текста по системе Антиплагиат.

Требования:

Возраст: От 25–60 лет.

В/О, опыт преподавания и учёная степень приветствуются.

Наличие ПК, Интернета дома.

Опыт написания работ.

12 лет назад
vadik2007
Вадим 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров