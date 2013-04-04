Требования во вложении Пароль на файл: 777 Если у Вас уже открыты другие файлы Ворд, то чтобы появилось окошко для ввода пароля, нужно нажать на любой из открытых ранее файлов Ворд.
Авторы студенческих работ по экономике
Учебный центр «Питер Диплом» осуществляет набор специалистов по экономическим направлениям.
Обязанности:
Качественное выполнение студенческих работ (рефераты, дипломы, курсовые).
Строгое соблюдение сроков.
Бесплатное устранение недочетов, указанных преподавателем.
Высокий процент авторского текста по системе Антиплагиат.
Требования:
Возраст: От 25–60 лет.
В/О, опыт преподавания и учёная степень приветствуются.
Наличие ПК, Интернета дома.
Опыт написания работ.
Заявки фрилансеров
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