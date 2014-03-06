Диплом,мepoпpиятия пo yпpaвл.тeкyчecтью пepcонала

Есть почти готовый Дипломный проект, нужно написать по нему Заключение, и Исправить/Отредактировать 2ю главу. Тема: "Рекламная кампания организации" предмет : Менеджмент организации Сам текст, и все подробности в личном письме. Оригинальность текста ...