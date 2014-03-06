Диплом,мepoпpиятия пo yпpaвл.тeкyчecтью пepcонала

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Завершен1 заявка119 просмотров

Pa3pa6oткa Mepoпpиятий пo yпpaвлeнию тeкyчecтью пepcoнaлa (нa пpиMepe OOO)

80 страниц

преддиплом на 35 стр

использовать во второй главе по-максимуму

по главам

сначала план на утверждение

2 мес

стоимость?

11 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

zaykaS
46 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$100
60 дней
Светлана оперативно сделала план, преддиплом, внесла исправления и преддиплом приняли. Сейчас идет работа над главами. Все хорошо. Спасибо, Светлана!
Рекомендую Сергея как ответсвенного заказчика. Очень было приятно с Вами сотрудничать.

Заявки фрилансеров

zaykaS
46 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад