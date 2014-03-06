Тема диплома: Модернизация судовой энергетической установки судна проекта 758АМ(ОТА). Узловой вопрос: Замена главных двигателей 6NVD-48 на двигатели 6ЧН21/21. Желтым цветом выделена тема диплома. + прикреплен материал по работе. В Доп. материалах в ...
Диплом,мepoпpиятия пo yпpaвл.тeкyчecтью пepcонала
Pa3pa6oткa Mepoпpиятий пo yпpaвлeнию тeкyчecтью пepcoнaлa (нa пpиMepe OOO)
80 страниц
преддиплом на 35 стр
использовать во второй главе по-максимуму
по главам
сначала план на утверждение
2 мес
стоимость?
Выбранный исполнитель
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