Есть почти готовый Дипломный проект, нужно написать по нему Заключение, и Исправить/Отредактировать 2ю главу.

Тема: "Рекламная кампания организации" предмет : Менеджмент организации

Сам текст, и все подробности в личном письме. Оригинальность текста не меньше 80%.

Жду предложений о стоимости.