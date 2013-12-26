Дипломный проект

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Завершен7 заявок174 просмотра

Есть почти готовый Дипломный проект, нужно написать по нему Заключение, и Исправить/Отредактировать 2ю главу.

Тема: "Рекламная кампания организации" предмет : Менеджмент организации

Сам текст, и все подробности в личном письме. Оригинальность текста не меньше 80%.

Жду предложений о стоимости.

11 лет назад
olgagrin
Ольга 
44 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

linet
Елена 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
74 отзыва
11 лет назад
$50
6 дней
Все сдала! Спасибо большое Елена очень выручили!!! Если бы знала обратилась бы раньше к вам! Все сделано вовремя, отлично и хорошо! Выбирайте Елену, человек который не подводит!
Большое спасибо Ольге за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

linet
Елена 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
74 отзыва
11 лет назад