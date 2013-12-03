Курсовая по управлению персоналом

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка121 просмотр

Здравствуйте, уважаемые авторы.

Курсовая

Предмет: 0сн0вы управления перс0нал0м

тема курсовой- "Пр0ектир0вание системы упрaвления пр0цесс0м aдaптации кaдр0в"

объем- не менее 45страниц. есть методичка к курсовой - в приложении. Ознакомьтесь, пожалуйста, с тем в методичке, какие разделы должна включать работа.

АП не ниже 75

Цена и сроки?

11 лет назад
elmara_10
Эмма 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров