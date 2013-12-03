Курсовая по управлению персоналом

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Курсовая

Предмет: 0сн0вы управления перс0нал0м

тема курсовой- "Пр0ектир0вание системы упрaвления пр0цесс0м aдaптации кaдр0в"

объем- не менее 45страниц. есть методичка к курсовой - в приложении. Ознакомьтесь, пожалуйста, с тем в методичке, какие разделы должна включать работа.

АП не ниже 75

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