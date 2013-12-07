Написать эссе по психологии 8 страниц

$20
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Завершен4 заявки179 просмотров

Необходимо написать эссе по психологии

Тема: Анализ любой работы психолога в дискурсе Шерри "Философия желания"

Для анализа можно брать работы психологов: Фрейда, К.Юнга, М.Фуко, Выготского, Леонтьева, Рубинштейна и т.д.

Объем: минимум 8 страниц печатного текста

Шрифт: Time News Roman

Размер шрифта: 14

Срок выполнения: до 7 декабря.

11 лет назад
trogvar1
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Arthine
32 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$20
3 дня
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Заявки фрилансеров

Arthine
32 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад