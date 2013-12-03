Тема дипломной работы: Взаимосвязь эмоционального интеллекта и социально-психологической адаптации у сотрудников организации объем - 80-90 стр. сроки 1 месяц уникальность - 70 и выше (сайт антиплагиат ру)
Диплом по истории
Тема. "Религиозная политики Елизаветы Петровны"
> Введение
> Актуальность
> историография
> Цель исследования
> Объект исследования
> предмет исследования
> 1 Елизавета Петровна
> 1.1 воспитание (религиозное)
> вывод
> 2.Приход к власти
> 2.2 Начало религиозной реформы
> 2.3 отношение Елизаветы к старообрядцам
> 2.4 Еврейский вопрос
> вывод
>
> Общие выводы
> Заключение
> Список литературы
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общий с рок написания - 1 месяц.
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