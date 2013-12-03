Диплом по истории

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Тема. "Религиозная политики Елизаветы Петровны"

> Введение

> Актуальность

> историография

> Цель исследования

> Объект исследования

> предмет исследования

> 1 Елизавета Петровна

> 1.1 воспитание (религиозное)

> вывод

> 2.Приход к власти

> 2.2 Начало религиозной реформы

> 2.3 отношение Елизаветы к старообрядцам

> 2.4 Еврейский вопрос

> вывод

>

> Общие выводы

> Заключение

> Список литературы

анти - от 70 % и выше.

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общий с рок написания - 1 месяц.

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11 лет назад
AMC
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